Rakvere linn võtab 2,4 miljonit eurot laenu.

Revisjonikomisjoni aseesimees Andres Jaadla ütles, et komisjon tunnustab laenu võtmist nende asjade tarvis, mille puhul on vähegi võimalik saada toetust, küll aga leidis komisjon, et loetelus on kaks-kolm objekti, mille rahastamine laenuga ei ole põhjendatud ning mis oleks võimalik ehitada linna eelarverahaga.