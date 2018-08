Mõte: tasuta sõidust

Lääne-Virumaa on üks neljast mõistlikust maakonnast, kus pole kehtestatud tasuta bussisõitu maaliinidel. Kui eetiline on pakkuda tasuta nii keskkonnavaenulikku teenust nagu bussitransport? Sõiduautoga võrreldes on see muidugi loodussõbralik, kuid ei maksa unustada, et ka bussi mootoris põlev diislikütus on toodetud taastumatust naftast ja saastab õhku heitgaasidega. Kui Eesti riik on tõesti nii rikas, et ei oska kokku kühveldatud maksurahaga midagi mõistlikku peale hakata, võiks arutada parem õpilastele koolitarvete jagamist. Tasuta sõit on võrreldav tasuta kilekottidega, mida rõiva- ja elektroonikapoed klientidele alles hiljuti ohtralt pakkusid.