Kaemus: killuke hiilgavat kõrgkultuuri vedeles maas

Mäletan, kuidas küsisin Londoni ühes prestiižseimas ooperisaalis etenduse vaheajal oma muusikaharidusega sõbralt, mis asi see on, mis inimesi ooperi puhul nii kütkestab. Tema vastus mulle kui võhikule oli kõnekas: “Võta etendust sellisena, nagu see on, ära mõtle üle. Ennekõike peegeldab see elu ning see esitusviis on inimesi kõnetanud juba mitusada aastat.”