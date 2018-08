Kogukonnapäev toob võsukad esimest korda pika laua taha

Laupäeval, 25. augustil algusega kell 18 peavad võsukad oma päris esimest kogukonnapäeva tänavapiknikuga pika laua taga. SA Võsu Kuurort turundusjuht Gadi Lübek märkis, et see on tõepoolest esimene kord, kui võsukad sel moel kokku tulevad ja külg külje kõrval maha istuvad, et üksteisega tutvuda ja suhteid luua.