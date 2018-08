President tunnustas virulase kodude ilu 

President Kersti Kaljulaid lausus, et Mulgimaal, mille ajalooline piir jääb Viljandist küll veidi eemale, on selline tore murdekeelne sõna nagu "lõpik". "See tähendab lõppemist, aga ka mõne suurema töö tegemise järel peetavat rõõmsat pidu, tänupidu suure vaeva nägijatele. Täna on meil ka lõpik, tänupidu teile kõigile, head kaunima ja parema Eesti tegijad," rääkis president.

Eesti tegijad olid muu hulgas läänevirulaste seast. Tänavu pälvisid tunnustuse Andrea Bildi kodu Rakveres, Kätlin ja Randel Darschi, Karin ja Kalmer Vähi ning Ave Janderi ja Janar Darschi kodud Rahkla külas Rakvere vallas ning perekond Vahemetsa kodu Kännukülas Väike-Maarja vallas. Energiasäästlik kaunis kodu on aga Rakvere Rohuaia lasteaed.

Rakvere Rohuaia lasteaia direktor Ene Nool ütles vahetult pärast tunnustuse saamist, et tunne on tore. "Maja, mis on ehitatud, ühelt poolt ei sõltu meist. Teisalt oleme oma lasteaia rahvaga sinna energiat sisse pannud. See kõik teeb rõõmu," rääkis Nool.

2015. aastal renoveeritud Rakvere Rohuaia lasteaia direktor avaldas arvamust, et Rakvere on jäänud silma oma energiasäästlikkusega, kuid lasteaia edu taga on kindlasti tore väljanägemine. "Lisaks näitavad arvud, et pärast renoveerimist oleme tõesti energasäästlikumad," sõnas Nool.

Rohuaia lasteaeda hakkab nüüdsest ehtima seinaplaat "Kaunis kodu 2018" ja lasteaednikud saavad maiustada meega, mille on korjanud Tallinnas Kadriorus presidendilossi roosiaias asuvate tarude mesilinnud, ja imetleda konkursist ilmunud raamatut auhinnatud kodude ja hoonete piltidega.

President Kersti Kaljulaid sõnas kodukaunistamise auhindu kätte andes: "Me soovime, et kodu selle sõna kõige laiemas tähenduses oleks midagi sellist, mis kestab üle aja, tulevastele põlvedele, lastele ja nendegi lastele. Sellises kodus on hea ja turvaline olla. See on hooliv ja kindel paik meile endile ja meie külalistele.“