Roela lapsed saavad Nukitsamehe mängumaja.

Lastele mõeldud kingitus on ühtlasi kingitus Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks. Nukitsamehe mängumaja rajati soovist elustada eesti lastekirjanduse kullafondi teoseid ja tegelasi ning leida taaskasutust raamatukogus mahakantud raamatutele. Mängumaja pakub põnevat mänguruumi iga ilmaga.

Maja ümbrus on kavas kujundada mängu- ja ronimisalaks, kõik atraktsioonid ehitatakse puidust ja võimalikult looduslähedaselt, nii et ala tunduks olevat metsa loomulik osa. Tulevikus on kavas Nukitsamehe mängumaja ümber seada kirjandustegelasi ja kujundada sellest kirjanduslik mets.