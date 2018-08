Juhtkiri: kriis Põlulas

Põlula kool on vähemalt väljast vaatlejale mõnus ja hubane, armsas puumajas tegutsev haridustempel. Kodulähedane kool on ju ikka kirsiks sellel tordil, mille pärast mõtlevad inimesed maale kolimisele. Virumaa Teataja on Põlula kooli tegemisi kajastanud ikka sooja tundega, sest väike kool saab endale lubada seda, mida suuremad mitte: kodust olemist ja lõbusate ühistegevuste ette võtmist, vanemad lapsed on eeskujuks noorematele ning õpetajad on ka pisut ema-isa eest.

Nüüd aga on ilmsiks tulnud tõsised lood: õpetajad on astunud vastu direktorile, kes neid väidetavalt alavääristab, kanakarjaks nimetab ning kogu koolipere suhtes ebapedagoogiliselt häälestatud on. Õpetajad on otsustanud lahkuda.

Ei pea olema eriti hea kujutlusvõime, et mõista, mida tähendab väikesele maakoolile see, kui õpetajad nädal enne kooliaasta algust lahkuda otsustavad. Mõneti paneb imestama koolipidaja ehk valla käitumine: vallavanema sõnul otsib direktor aktiivselt uusi õpetajaid. Ja ongi kõik. Aga õpetajaskond nagu paljud teisedki ühe ameti esindajad hoiavad kokku. Kui olukord Põlula koolis ongi nii hull, et pedagoogide tervis pinge all murdub, siis kes tahab olla järgmine?

Põlula koolis peaks sel sügisel tarkust nõudma asuma nelikümmend kuus last. See on väike hulk ning kindlasti leidub neid vanemaid, kes löövad käega kodulähedase kooli võludele ning valitseva segaduse keskel oma lapse hoopis Sõmerule või Rakveresse kooli viivad. Stabiilsus maksab ka midagi.