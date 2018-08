Repliik: sõna jõud

Palusin ühel perekondlikul koosviibimisel täiskasvanud sugulasel oma keelt talitseda, kui ta tahtis hakata rääkima jubedaid mälestusi lasteaiaaastatest. Mitte sellepärast, et need mind ei huvitaks, vaid sellepärast, et sealsamas kuulamas oli kolmeaastane laps, kes oli tänavu lasteaiatee jalge alla võtnud. Esimesed nädalad olid värskel lasteaiamudilasel möödunud ju väga rõõmsalt.