Juhtkiri: kaunis kindlus

Juua pakist piima, jätta juuksed kammimata või olla terve päeva aluspükste väel – seda saab teha vaid turvaliste koduseinte vahel. Kodu on, nagu ta on, aga sellele midagi ette heita ei passi – ikkagi oma.

Seda enam on tore, et leidub neid inimesi, kes ei pea paljuks oma kodu ilu ka teistele näidata. Nädalavahetusel jagas vabariigi president Kersti Kaljulaid taas kauni kodu tiitlit ning nii mõnigi neist leidis tee Virumaale.

Kodu kaunistamine võib olla üpris suur ülesanne: sageli paistab, et paik, kus veedame palju aega ja mis on südamele armas, ei saa iialgi valmis. Aga kui siis ikkagi saab ja presidentki seda märkab, on rõõm väga suur.

On tähelepanuväärne, et kodude kõrval sai märkamise võrra rikkamaks Rakvere Rohuaia lasteaia hoone. See hoone, mis on tore silmale vaadata, on eeskujuks paljudele, sest tegemist on energiasäästliku hoonega. Igasuguste uuenduste ja heade ideede taga võiks ilu kõrval olla alati ka killuke suurest plaanist, mis näeb ette loodus- ja keskkonnasäästlikkust.