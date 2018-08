Tapal korrastatakse raamatukogu haljastut

Tapal algasid tööd linnaraamatukogu haljastu kõrghaljastuse uuendamiseks ja muruala korrastamiseks. Osa Tapa elanikke on tundnud muret linnaruumis puude langetamise pärast ning kahelnud, kas see on ikka mõistlik. Tapa vallavanema Alari Kirdi sõnul olid puud vanad ja haiged, kohati lausa murdumisohtlikud.