Ministeerium algatab põhikoolieksamite kaotamise

“Oleme leidnud, et põhikooli lõpetamise tingimusena riiklikku lävendit sellisel kujul ei ole vaja,” selgitas haridus- ja teadusminister Mailis Reps eile antud pressikonverentsil. “Selle asemel teeme riikliku tagasisidena pigem tasemetöid ja vaatame sealt, millist infot me tahame saada,” lisas Reps.

Ta viitas, et gümnaasiumid teevad oma sisseastumiseksamid juba mitu kuud varem ära ning põhikooli lõpetamise tingimus on olnud eksam, mida järgmised kooliastmed tegelikult ei vaja.

Ministeerium teatas, et ka haridusorganisatsioonide ja huvirühmade esindajad on ühel meelel, et põhikoolieksamite süsteem ei täida täies mahus sellele seatud eesmärke ja on aeg olukorda muuta.