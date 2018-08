Ametnike puuduses Kadrina vald taastab kokkuhoiutuhinas koondatud kohti

Kadrina praegune vallavanem Kairit Pihlak, kes asus ametisse tänavu aprillis, rääkis, et 2015. aastal koondati vallas kuus ametikohta: raamatupidaja, peamaakorraldaja, bussijuhi, sekretär-registripidaja, lastekaitsespetsialisti ja abivallavanema koht.

Pärast 2017. aastal toimunud valimisi taastati abivallavanema koht, tuues põhjenduseks asjaolu, et vallavanem ei suuda üksinda kõiki valdkondi kvaliteetselt hallata. Lisaks taastati lastekaitsespetsialisti ametikoht.

“Muud struktuurimuudatused on toimunud ametiülesannete ümberjagamisega olemasolevat koosseisu suurendamata,” ütles Kairit Pihlak.

Küll aga on vallal ametnikest veelgi puudus: kohaliku omavalitsuse ülesannete korrektseks täitmiseks on Kadrina vallavalitsuses vajadus juristi ja osalise koormusega maakorraldusspetsialisti järele.

Vallavalitsuse liige Marko Teiva lisas, et paljuski on vallateenistujate seas toimunud ka verevahetus ning lahkunud ametnike asemele on tööle asunud uued.