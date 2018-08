Andres Rootsi, ühe Porkunis esinenud bluusimagneti, on internetiraadio Severn FM tituleerinud eelmise aasta bluusimeheks. Reedeõhtuse Porkuni Bluusi kontserdiga jäi mees rahule. “Väga hästi võeti mind vastu, seegi on tore, et on inimesi, kes minu kaudu on sellele üritusele tee leidnud. Koht on suurepärane ja publik tore. See koht on suure potentsiaaliga,” rääkis muusik.