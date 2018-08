Käsipallimeeskond jätkab meistriliigas noortega

“Nüüd on tiim veel noorem kui eelmisel aastal,” kõneles peatreener ja nentis, et meeskond on sisuliselt koos. Probleem on vaid väravavahiga, tema otsimisega klubi tegeleb. Praegu oleks väravasse panna vaid keegi poistest, sest senine puurilukk Margus Õun läheb Viimsisse. Sinnasamasse suundub ka Martin Adamson, üks parimaid väravakütte. “Ühest küljest oleme hästi tublid. Üks treener ütles, et oleme kui umbrohi – lõika maha, ja me kuradid kasvame jälle tagasi,” kõneles Koppelmann muiates.