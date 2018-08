Tuhkruomanik Ksenija: “Villu on paras röövel”

Tuhkruomanik räägib, et paljud inimesed on üllatunud, kui seda elavaloomulist, alatasa ringi nuuskivat karuslooma rihma otsas näevad. “Ta ei ole nirk ega kährik, nagu mõni arvab, Villu on tuhkur,” lausub perenaine. Igatahes karta teda vaja ei ole. Tuhkru natuke kurjast maskist ei tasu end häirida lasta. Ksenija on tuhkruid pidanud juba mitu aastat. Villu tuli tema perre kahe-kolmekuusena. Esialgu oli näksamist ja puremist parasjagu, nüüdseks on ta aga paipoisiks õpetatud.