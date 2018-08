“On teada, et inimesel on kurgus ja ninaneelus palju baktereid ja viirusi. Tavaliselt saab organism neist jagu, ilma et me seda ise märkakski. Haiguse põhjustavad need siis, kui inimese organism nõrgeneb. Näiteks inimene külmetub. Külmetushaigus võib kallale tulla, kui jalad saavad märjaks või kui laps on pikast õppepäevast ja trennidest pidevalt väsinud,” kõneleb apteeker. Haigestumist põhjustab seegi, kui keha läheb tihenenud suhtlemisest ja reeglite järgimisest stressi, samuti on põhjuseks vähenenud unetunnid.