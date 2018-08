Miks võib lugemine olla ebameeldiv ja väsitav?  

Ma ei hakka loetlema tegevusi, mis ei anna võimalust tekkida huvil raamatu vastu, vaid selgitan, miks võib olla lugemine ebameeldiv ja väsitav. Lisaks vanematega kontrolli tulevatele lastele kohtan oma praktikas sageli lapsi ja noori, kelle on suunanud kontrolli õpetaja või sotsiaaltöötaja ning kel on funktsionaalse lugemise häired.

Sõnamälu puududes kipuvad sarnased tähed segi minema. Sageli on nendeks a, e, n, u, b, d. See, et meie, täiskasvanud, loeme sel juhul aeglasemalt, näitab, et peame tähe fikseerima, saamaks sellest või nende kombinatsioonist aru. Kui talletame sõna mällu, kasvab tasapisi lugemiskiirus.