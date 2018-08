Küttepuude kerkiv hind viib toasooja kulla hinda

Üksik ei toonud välja konkreetset protsenti, kui palju on Viru Halgudes hind võrreldes möödunud aastal kehtestatuga muutunud, küll aga ütles ta, et hinna langust lähiajal näha ei ole, pigem võib prognoosida selle tõusu. Viru Halg OÜ teenindab peamiselt erakliente ning müügijuhi sõnul on inimesed küttepuude hinda nähes esialgu ehmunud, kuid tellimusi on jätkuvalt palju, sest kütmata ka läbi ei aja. Tema ütlusel kompenseerib hinnatõusu mõnevõrra see, et osaühing pakub müügiks puidukuivatis kuivatatud puid, mis on kvaliteetsemad kui õhu käes kuivanud halud.