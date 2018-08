Suur huvi ametikooli vastu jätab osa õppureid ukse taha  

Kuigi Rakvere ametikoolis käib veel viimaseid päevi täiendav vastuvõtt, ütles õppedirektor Raili Sirgmets, et võrreldes mullusega on tänavu kahtlemata konkurss tihedam ja grupid saavad varem täis. “Meile on laekunud sellel aastal pea sadakond avaldust rohkem. Kahjuks jääb osa tahtjaid ukse taha,” märkis Sirgmets.

Mitu inimest kohale kandideerib, on õppedirektori sõnul keeruline öelda, sest avatakse rohkem õppekavarühmi, kui vastuvõetavad õpilased vajavad. Osas gruppides suletakse nimekiri kohe, kui need täituvad. “See tähendab, et kes ees, see mees.”