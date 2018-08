Marko Matvere: lollidel on hea, väga hea elu

Pärnust pärit Matvere sõnul oli toona ja on ilmselt ka praegu paljude õpilaste põhiküsimus see, miks peab üldse õppima. “Mul ei ole ühtegi toredat mälestust oma kooliajast, sest ma ei kohanud ühtegi tarka täiskasvanut, kes võinuks mulle õppimise tegelikku vajadust selgitada,” kõneles ta.

Tema hinnagul on haridus miski, mille kohta on paljudel kobiseda, aga vaid vähesed oskavad pakkuda lahendusi. Kuigi kool on koht, kus võiks ­saada tarkusi ja nalja, käivad paljud lapsed seal sunniviisil ja asja olemust mõistmata ning see võib olla ka põhjus, miks jätavad sedavõrd paljud koolitee pooleli.