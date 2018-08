Korstnapühkija määrab puude niiskusprotsendigi  

Ajaks, mil temal ja ta ametivendadel kibekiire töö algab, jagus Patrakul koduomanikele hulganisti soovitusi. Näiteks võiks enne korstnapühkija tulekut teha veidi kirjatööd: märkida üles kõik küsimused ja tähelepanekud, mida ­tahaks spetsialistiga arutada. “Kõige tähtsam on aastas korra kutsuda korstna­pühkija, kes räägib kõikidest probleemidest. Tehke endale kasvõi aasta jooksul nimekiri sellest, mida tahate tema käest küsida, ja te saate vastused,” kõneles Patrak. Jututeemadest on tähtsaimad tuleohutusreeglid, tahma või pigi immitsemise juhtumid. “Kui märkate, et kuskilt on tahmunud ja prao vahelt tuleb suitsu, tõmme ei ole enam tavapärane või ahjuust avades ajab suitsu sisse, on need ohu märgid,” lausus korstnapühkija.