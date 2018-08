Kiri: lapse turvalisus algab vanematest

Lapsega koos jalutades tuleks liikuda tema tempos, et teaksite aega, mis kulub tal kooli ja koju kõndimiseks. Vestelge lapsega, et mobiiltelefoni koht ei ole tänaval tema sõrmede vahel, vaid koolikotis, et ei tekiks kiusatust tähelepanu jagada. Lisaks nägemisele on liikluses väga oluline kuulmine, seega ei tohiks kõrvad olla kõrvaklappidega kaetud ega kuulata neist tulevat muusikat.