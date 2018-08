Koolisügis helistab uksekella

Ilus soe suvi kestab veel, aga uue kooliaasta algus nihkub üha lähemale. Kõikidele õppuritele on mul saabuvaks kooliaastaks soovitus: õppige oma peaga mõtlema. Kuulake ära, mida vanematel ja õpetajatel öelda on, aga mitte alati ei ole see kogu tõde, sest nad tahavad teid kaitsta eluraskuste eest. Sotsiaalmeedia puhul võtke mõelda, kas tegemist on faktipõhise arvamusega või on see lihtsalt bullshit ehk maakeeli pulli kaka.