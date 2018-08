Võsu rannas suvitades olen mitu korda kuulnud, kuidas öeldakse ja ka näpuga viidatakse: "Näe, seal kõnnib mees, kes absoluutselt ei vanane!" Arvo Antropov, kust selline tervis ja hea vorm?

Vastus on lihtne – paljajalu liikumine on kasulik. Aga ei saa öelda, et teen midagi, et end teadlikult vormis hoida. Või et keegi käsib. See on kujunenud harjumuseks. Nooruses hoidsin autot kodust kümneminutilise teekonna kaugusel asuvas garaažis. Teele jäi staadion. Alati tegin seal erisugustel võimlemispinkidel mõned harjutused. Mulle meeldib liikumine. Käin päevas umbes neli kilomeetrit, niisama palju sõidan rattaga.