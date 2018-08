Volikogu esimehe umbusaldamine – seaduslik või mitte?

Umbusalduse algatajad on seisukohal, et Tapa valla elu suunavate otsuste tegemine on takerdunud. "Volikogu ning valla eelarve- ja arengukomisjoni esimeest iseloomustab suutmatus teha koostööd volikogu erinevate osapooltega ning seejärel on ta kaotanud usalduse Tapa vallavolikogu liikmete seas," märgitakse avalduses.