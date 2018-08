Mis me imikutest räägime  

Siiski pole ma pahandanud, ei ole tigedat pilkugi saatnud, sest olen püüdnud mõista. Lõppude lõpuks ei ole laps süüdi: ei tema tea, millal kõlbab kõva häält teha. Vahel äkki pole vanemgi süüdi – no ei olnud last kellegagi jätta, mis sa hing teed.

Aga vaat täiskasvanutega on teine lugu. Nendega, kes käituvad teatris nii, justkui ei teaks nad üldse, kuhu on tulnud. Ajapikku on mind hakanud kummitama mõte, et inimesed arvavad liiga sageli – teater, see on lust ja meelelahutus. Eks ta tihti ongi. Aga mitte alati.