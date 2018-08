Nädala kaja: usk. Palve. Rännak

Maine maailm on jõudnud hingamispäeva lävele, kui sõidan Viru-Nigulasse. Palverännakule. Tööle. ­Tean, et eurobaromeetri rohkem kui kümne aasta taguse uuringu järgi oleme oma 16 protsendiga Euroopa kõige vähema jumalasse uskujate hulgaga rahvas. Üle poole meist ei rääkivat kunagi oma perega religioonist. Isegi president Kersti Kaljulaid on öelnud, et austab inimeste usuvabadust, aga jõulud ja kirik ei käi kokku.