Kolumn: juhiluba sahtlisse  

Winny Puhhil on on üks tore laul “Vanamutt” – kes ei ole kuulnud, kuulake. Sõnad on küll naabrimuti kohta, aga see laul meenutab mulle aeg-ajalt mind ennast teatud olukordades, eriti liikluses. Naabrinaistega on minul igati vedanud ja neid see pala ei puuduta. Küll puudutab see aga mõnda teist.