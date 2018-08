Suured ja väikesed koolid on õppeaastaks valmis  

Rakvere gümnaasiumis ja reaalgümnaasiumis algab õppeaasta koolijuhtide sõnul üpris tavapärasel moel. Gümnaasiumi direktor Aivar Part rääkis, et nende koolis alustab tööd neli uut spetsialisti ning kõik õpetajad on olemas. Küll aga on Pardi hinnangul varasemast mõnevõrra erinev see, et koolis on rohkem õpilasi väljastpoolt Rakvere linna.