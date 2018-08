Neljapäeval, 6. septembril kell 18 algab Rakvere Targa Maja saalis Rumeenia filmiõhtu ja näidatakse filmi “Kaks loteriipiletit”. See on viimaste aastate menukaim rumeenia komöödia. Kolm meest provintsist vajavad kiiresti lisaraha ja otsustavad osta loteriipileti. Nad võidavadki, kuid oh häda, nende pilet varastatakse.