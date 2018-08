10 ja 50 aastat tagasi

“Kas kooli tulla oli natuke kõhe ka?” küsis Rakvere gümnaasiumi direktor Aivar Part 48 kooli esimesse klassi minejalt avaaktusel. Ühtekokku astus sellele kõhedusele Lääne-Virumaal vastu üle 600 lapse. Eile anti Rakvere gümnaasiumi aulas koolilipu ja tungla all aabits 48 poisile-tüdrukule, kes oma kooliteed just seal alustavad. “Kõhedus läheb mööda. Loomulikult on koolis õppimist ja siin on hoopis teistsugune elu kui lasteaias. Kool on ka uute sõprade, uute ürituste ja põnevate kohtumiste aeg. Ega asjata öelda, et kooliaeg on ilus aeg,” rääkis direktor Aivar Part eile kooliaasta avaaktusel peetud kõnes. Samas aulas kõlas IA ja IB klassile ka esimene koolikell, millega direktor Aivar Part nad oma kõige esimesse tundi, klassijuhataja tundi saatis, kus jagati esimesi näpunäiteid

Marge Pritsiku, IA klassi läinud Sandri ema sõnul Sander enne kooli algust ei pabistanud. “Ilmselt ta ei tea veel, mida oodata. Aga endal on ikka närv sees,” rääkis Marge Pritsik. Marge Pritsik on ka ise Rakvere gümnaasiumi lõpetanud ja sama lipu all aabitsa kätte saanud. “Ma mäletan küll, kuidas ma ka seal ees olin ja oma aabitsat vastu võtsin,” meenutas Pritsik. IA klassi minev Timmo Maasi ei tundnud samuti esimese koolipäeva ees hirmu ja aktuse meeldimise kohta vastas ta kindlalt: “Hästi!” Ema Maire Maasi ütles lisaks, et Timmo ootas koolitulekut juba väga. Timmo rääkis, et samas klassis on tal kaks tuttavat last, nendega käis ta koos lasteaias. Nüüd on nendega koos kindlam ha­kata koolipinki nühkima. Tähed on Timmol samuti selged. “Loeb nii trüki- kui kirjatähti,” tundis ema Maire heameelt. Ka IA klassi juhataja Kristi Reinebergi jaoks on see sügis eriline: koos lastega alustas ta oma esimest aastat õpetajana Rakvere gümnaasiumis. “Kõik, kõik on uus ...” meenutas ta tuntud luuleridu. Kuid mida õpetaja lastevanematele südamele pani? “Koostööd, et oma rõõmudest ja muredest tuleks rääkida, siis tuleb meil koos uus põnev aasta,” rääkis Reineberg.