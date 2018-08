Jutusta meile, hällilaps!

9. Lea Pilme, Rakvere põhikooli direktor

Oleme noorema õega igal aastal kaks nädalat ühevanused. Lapsepõlvest on meeles, et need kaks nädalat enne minu sünnipäeva oli ta väga tähtis ja tuletas mulle meelde, et ma pole temast vanem. Mida aasta edasi, seda enam toonitab ta sel ajal, et on siiski minu noorem õde. Hilisemast ajast meenuvad töökaaslaste korraldatud üllatussünnipäevad: ühine turismireis Pariisi (kohale jõudes selgus, et Lääne-Virumaa külla) või seenelkäik – töökaaslased oli enne kukeseened samblasse sättinud, sest sel aastal oli seeni väga vähe, aga mulle meeldib seenel käia.