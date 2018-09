Esimene koolinädal toob vihma ja hilissuvist sooja

Ilmateenistuse teatel tuleb esmaspäeva öö kõrgrõhkkonna servas enamasti vähese ja vahelduva pilvisusega. Tuul on nõrk ja paljudes kohtades võib tekkida udu, mis püsib ka hommikul. Puhub valdavalt idakaaretuul 1-7 m/s. Sooja on 8-12, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval areneb pilverünki ja on üksikute hoogsadude võimalus. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Puhub valdavalt idakaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 18-22 kraadi.

Teisipäeval laieneb lõuna poolt Balti riikide suunas madalrõhkkond ja lisandub niiskust. Öösel pilvisus lõuna poolt alates tiheneb ja pärast keskööd hakkab vihma sadama. Kohati esineb udu. Puhub idakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Teisipäeva päev on valdavalt pilves ja laialdaselt sajab vihma. Puhub idakaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.