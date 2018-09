Repliik: kuhjaga häid mälestusi

Eelmine nädal jäi mulle Virumaa Teataja ajakirjanikuna viimaseks. Armastasin väga seda tööd, aga vahel tuleb elus teha muutusi. Kui tunned, et on tekkinud väsimus ja kirg hakkab silmadest kustuma, oleks teisiti käituda ebaaus nii lugejate, kolleegide kui ka iseenda suhtes. Samas usun, et ma ei viska pliiatsit lõplikult nurka, ümberringi on endiselt tohutult palju põnevat, mida ei tahaks vaid enda teada jätta. Kindlasti kirjutan veel kunagi mõne loo, ja täiesti võimalik, et ka Virumaa Teataja veergudel.