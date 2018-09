Kiri: ohtlikud hobused Kulinal

Õnneks oli suveöö ja niipalju valgust, et nägin. Oleks aga pimedam olnud, oleks õnnetus käes olnud. Rääkisin oma sugulastele ja tuttavatele sellest ohtlikust kohast. Ei läinudki kaua aega mööda, kui loomad olid jälle teel – siis oli juba kaks hobust olnud. See juhtus 11. augusti öösel. Tuttavad tulid sünnipäevalt ja Kulinal tee peal kappas kaks hobust. Õnneks üks loom oli olnud valgekirju ja paistnud rohkem välja, nii et läks jällegi õnneks.