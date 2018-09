Pagulaskeskustes viibib hetkeseisuga enam kui poolsada inimest

Vao varjupaigakeskuses elab 1. septembri seisuga 27 inimest, ütles AS-i Hoolekandeteenused pressiesindaja. Neist 20 on rahvusvahelise kaitse taotlejad ning seitse on juba saanud rahvusvahelise kaitse. Viimaste seas on viis EL-i rändekava alusel Eestisse jõudnud kvoodipagulast. Veel eelmisel kuul elas Vaos 21 kvoodipagulast.

Vägeva keskuses elab 1. septembri seisuga 24 inimest. Neist kümme on varjupaigataotlejad ning 14 on juba saanud rahvusvahelise kaitse. Viimaste seas on kaheksa EL-i rändekava alusel Eestisse jõudnud kvoodipagulast. Lapsi on keskuses kokku 15 ja peresid elab Vägeva keskuses viis.