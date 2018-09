Ka Rakvere võitleb noortekampadega  

Rakvere turu lähedal elav naine oli kogu suve püsti hädas lärmavate noorukitega, kes kellaajast sõltumata tema akende all mürglit korraldasid. Ta tunnistas, et iga aastaga läheks olukord justkui hullemaks ja tal on sellisest korralagedusest kõrini. “Mõnikord on tunne, et kui oled endale ostnud kesklinna korteri, siis nüüd lihtsalt arvesta sellega,” märkis naine.