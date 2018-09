Juhtkiri: igale koolile oma nägu

Kui Väike-Maarja gümnaasium alles loob kõrgkooliga silda, siis Kadrina keskkoolil on ette näidata juba sissekäidud rada. Kool panustab inseneriõppesse ja on korraldanud koostöös Tallinna tehnikaülikooliga juba aastaid IT- ja nutifestivali CADrina – ainukest arvutijoonestamisvõistlust Eestis, mis toob kohale selle ala tugevaimad tegijad. Kadrina keskkool ja CADrina on saanud omamoodi sünonüümideks.