Sel, mis toimub bussijaama sees ja ümbruses, puuduvad igasugused eetilised piirid. Põhikooliealised noored, nii neiud kui ka noormehed vanuses 11–16 aastat, lärmavad, tormavad, suitsetavad, tarvitavad kõigi silme all alkoholi. See on kestnud päevast päeva juba üle aasta.