Volle karikasari lõppes rannakuninga selgumisega

Väga vähe jäi puudu, et kogu esinelik oleks sama punktisummat jagama jäänud. Teist kuni neljandat kohta jäid jagama Karmo Aros, Ragnar Heek ja Kevin Helimets.

Karmo Aros tunnistas, et teine koht tuli väga tasavägise võitluse tulemusena. “Finaalis oli neli mängijat, kõik olid hästi võrdsed. Kõik mängud lõppesid minimaalse, kahepunktise vahega,” kõneles Karmo Aros ja tõdes, et viimaste punktideni oli võitja veel lahtine.

“Meil läks kokkuvõttes hästi,” tunnistas Karmo ja meenutas, et nad on juba üle kümne aasta koos mänginud. See annab vollevõistlustel korraliku eelise. “Me juba silmad kinni teame, mida keegi teeb ja mida keegi ei tee ning mis pallile kumbki järele läheb.”