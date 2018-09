RRG põhikooliosa õppealajuhataja Kadri Vahula sõnul on kokkulepe selline, et nutitelefoni ei kasutata 1.–4. klassini kooli esimesel korrusel, kuhu jääb ka kooli sissekäik. “Nutivabad on vahe- ja koolitunnid,” lausus Vahula. Kokkuleppel õpetajaga on nutitelefon kas koolikotis või vastavas kogumiskarbis, kust laps saab selle pärast tunde tagasi.