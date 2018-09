Valda otsitakse meediaspetsialisti

Vallavanem Indrek Kesküla ütlusel on väärikasse vanusesse jõudnud Tobreluts avaldanud soovi pensionäripõlve pidama siirduda varemgi, kuid on ikka lasknud end keelitada. Nüüd on aga tema otsus teatepulk üle anda küps. “Tempot on selles töös piisavalt ja vallalehe mahtki on Lääne-Virumaa omavalitsuste lehtede hulgas üks suuremaid, kui mitte suurim,” märkis vallajuht.