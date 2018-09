Uuest aastast liitub Viru-Nigula spordihoone Kunda spordikeskusega, hakates kandma viimase nime. Viru-Nigula valla spordijuht Ainar Sepnik ütles, et tema tööülesannete hulgas on Kunda spordikeskuse juhtimine. Sepnik nentis, et ühtne spordihoonete juhtimine on positiivne.