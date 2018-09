Ööbikud elukarussellil ja unepeeglis  

Tartu Uue Teatri 10. sünnipäeva tellisraamatust lugesin, et lavastusi on seni 53. Mul nähtud vaid kolmandik. Siiski väidan, et “Kremli ööbikud” on oma teatri nägu. Ivar Põllu autorikäekiri sobib Robert Annuse lavastusega. Põllu lavalugusid, kus keskmes reaalselt elanud loovisiksuste saatus, läbistab taktitundlik teravus, humoorikas eksistentsialism, dokumentaalainesega põimub nihkelisus. Põllu liigub tasandil, mis välistab meie suurte surnute kamandamise (Betti Alver). Üks stseen “Vanemuise biitlites” kannab pealkirja “Kuidas tappa laululindu”. Uue Teatri teemas kordub allhoovus “Ära puutu laululindu, ära halba iial talle tee ...” – seegi Jaak Joala laul. Küllap laululinnuhaldjas tasub kord kätte kõige eest, ainult laululinnu jaoks võib siis olla hilja.