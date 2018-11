Šveitsi kaitseväe juhataja käis Tapal

Šveitsi kaitseväe juhataja ütles, et Eesti kaitseväe mobilisatsioonisüsteemiga tutvumine ning selle võrdlemine Šveitsi omaga oli üheks tema visiidi peateemaks. "Meil on väga sarnane süsteem – ka Šveitsi armee on reservarmee. Eile külastasime Ämari baasi, kus nägime reservväelaste tulekut ning nendest sõdurite tegemist. Teie reservväelaste motivatsioon avaldas mulle muljet," ütles kindralleitnant Rebord.