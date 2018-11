Tammsaare muuseum asub küll ajalooliselt õige koha peal, kuid hoonekompleks on peaaegu täies ulatuses üles ehitatud 70-ndatel juba teadlikult “ajastutruu” muuseumi loomise eesmärgil. Aga on üks kaev, Põhjatalu kaev, mis on seal Tammsaare aegadest.