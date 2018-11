10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Novaatorite loomingulise töö aktiviseerimisest

Veel räägiti järelkasvu küsimusest, selgus, et seni pole tehnilise loominguga tegemist teinud noored. Komsomolialgorganisatsioonisekretär E. Leppik arvas, et vähemalt üks kolmandik kommunistlikest noortest peaks tegelema tehnilise loominguga. Niisugune kohustus pandi ka kirja. Kogemused on näidanud, et sellelt, kes on juba vormistanud ja aidanud kaasa ühe ettepaneku juurutamisele, võib oodata üsna varsti lisa. Otsustati paluda, et staažikamad novaatorid võtaksid kõrgendatud individuaalseid kohustusi, mis lubab loota, et alustatud ülevaatus lõpeb üsna rõõmustavate loominguliste saavutustega.

10 aastat tagasi

Peeter Võsa tahab Rakvere linnapeaks

Keskerakond näeb oma edu korral järgmistel kohalikel valimistel Rakvere ühe linnapeakandidaadina skandaalset telereporterit Peeter Võsa. Kanal 2s jooksva “Võsareporteri” saatejuht Peeter Võsa, kel on olnud korduvalt pahandusi politseiga, küsib aasta enne kohalike omavalitsuste valimisi keskerakonna Rakvere piirkonna ajalehe Rakvere Teataja esiküljel: “Tahate, ma tulen teile linnapeaks?” “Rakvere mulle meeldib. Siin on ordulinnus, kus on palju sõditud ja kus nüüd saab kultuuri teha,” kirjutab Võsa. Kiidab teatrit ja tarvast ning jätkab: “Kõik on kena, aga linnapea on teil liiga kauaks oma kohale pidama jäänud.” Veel hurjutab ta praegusi linnavõime selle eest, et karbid ehitatakse kokku, kuid tänavad on auklikud ja turvatunnet on vähe. “Aasta otsa on mul aega ennast teie elu üksikasjadega kurssi viia. Ja hoidku siis linnavõim alt!” bravuuritses Võsa. Keskerakonna Rakvere piirkonna juhataja Marek Leemets ütles, et Peeter Võsa pürgimist Rakvere linnapeaks ei maksa naljana võtta. “See on üks võimalustest, ja miks mitte, ta on ju väga populaarne inimene,” ütles Leemets, kelle sõnul on Võsa plussiks peale populaarsuse ka mõningane poliitiline kogemus. Samas tõdes Leemets, et keskerakonna linnapeakandidaatide ametliku väljakuulutamiseni on veel aega. Teisi kandidaate ta nimetama ei soostunud.