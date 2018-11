Kvintett paneb teatrikohvikus helisema džässi

Matthew Hyde on inglise džässmuusik, kontrabassimängija ja helilooja, kes tuli Eestisse 2009. aastal ja töötas siin hoopis teises valdkonnas, kuid leidis tee tagasi muusika juurde. 2014. aastal astus ta Eesti ­muusikaakadeemia džässiosakonda.

Ta on teinud koostööd mitme muusikuga. Tema looming on inspireeritud elust Eestis, selles on tunda mõjutusi džässiklassikast, näiteks Wayne Shorteri, Charles Minguse ja Dave Hollandi muusikast.