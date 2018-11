Omavalitsusjuhid sotsiaalmeedias: sadadest postitustest ununenud paroolideni  

Et riigikogu valimised on peagi ukse ees, küsisime, kas omavalitsusjuhid kavatsevad nendel kandideerida. Samuti pakkus huvi, kui palju kasutavad nad sotsiaalmeediat enda nii-öelda pildile toomiseks. Lähemal uurimisel selgus, et poliitpropagandat keegi näoraamatus otseselt ei viljele. Pigem annab sotsiaalmeedia jälgimine võimaluse olla infoväljas – seda nii uudiseid jagades kui ka ammutades.

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ütles naljatamisi, et tema internetipostitused on olnud omamoodi abiks ajakirjandusliku materjali valmimisel või meedia massideni viimisel. “Ainuüksi sellel aastal on Virumaa Teataja avaldanud viis minu tehtud pilti,” rääkis ta, tuues näiteks mõned jäädvustused autoavariipaikadest, millest ta on juhtunud mööda sõitma. “Selliseid omapärases vormis korrespondente, nagu vanasti tavatseti öelda kasvõi Sädeme kirjasaatjate kohta, tekib aina juurde.”