Politsei tähistab sajandat sünnipäeva täna pereüritustega

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher märkis, et politsei kõige olulisem ülesanne on olla näoga inimeste poole - olla avatud, inimlik ja tark. Ta lisas, et politsei sünnipäev on seega hea võimalus oma kogukonnaga kokku saada ja lubada neil kiigata lähemalt politseitöö köögipoolele.